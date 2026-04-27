Limoncino allarme ambientale | la Regione interviene sui Monti Livornesi

La Regione ha deciso di intervenire sui Monti Livornesi a seguito delle preoccupazioni riguardanti la discarica di Limoncino. La questione è stata portata all’attenzione del Consiglio regionale tramite un’interrogazione presentata da un consigliere. La discarica, che si trova nell’area, è al centro di un allarme ambientale e ha suscitato discussioni tra le istituzioni locali e regionali.

? Cosa sapere Diletta Fallani presenta interrogazione in Consiglio regionale su discarica Limoncino nei Monti Livornesi.. Dubbi sulla permeabilità del sito e rischi idrogeologici bloccano il riavvio dei conferimenti.. La consigliera regionale Diletta Fallani ha presentato lunedì 27 aprile 2026 un’interrogazione in Consiglio regionale per esigere trasparenza sulla gestione della discarica del Limoncino, situata nell’area protetta dei Monti Livornesi. L’istanza presentata dalla esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, che ricopre anche la carica di presidente della V Commissione, punta a illuminare le zone d’ombra che avvolgono l’impianto di Livorno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Limoncino, allarme ambientale: la Regione interviene sui Monti Livornesi Notizie correlate Caro energia, l'allarme di Confcommercio: "Paghiamo il triplo rispetto ad altri, a rischio la competitività delle imprese livornesi"Secondo l'analisi dell'associazione di categoria tra luce e gas un albergo di medie dimensioni spende quasi 10mila euro al mese, Pieragnoli: "Un... La corte dei conti promuove l’Emilia-Romagna: “Regione virtuosa”. Ma sui risarcimenti scatta l’allarmeIl presidente della Corte dei Conti E-R elogia enti e amministratori: oltre 10 milioni di risarcimenti nel 2025.