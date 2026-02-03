Caro energia l' allarme di Confcommercio | Paghiamo il triplo rispetto ad altri a rischio la competitività delle imprese livornesi

Le imprese di Livorno continuano a soffrire a causa dei prezzi dell’energia. Confcommercio lancia l’allarme: pagano il triplo rispetto ad altri paesi europei, e questa situazione mette a rischio la loro competitività. Le aziende si trovano in difficoltà e chiedono interventi concreti per ridurre i costi.

Secondo l'analisi dell'associazione di categoria tra luce e gas un albergo di medie dimensioni spende quasi 10mila euro al mese, Pieragnoli: "Un freno alla competitività delle imprese" “Il caro energia rappresenta ancora un freno alla competitività delle imprese e diventa ancora più allarmante nel confronto con gli altri paesi europei. Costi così elevati continuano a compromettere l’attività e la competitività delle oltre 40mila imprese della provincia di Livorno”. A lanciare l'allarme è il direttore generale di Confcommercio Livorno, Federico Pieragnoli, alla luce del rapporto dell'Osservatorio nazionale sull'impatto dei prezzi dell'energia.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Le imprese italiane chiedono aiuto.

