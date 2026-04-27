L’immagine di Donald Trump che crolla dal sonno alla Casa Bianca è falsa

Circolano online delle foto che mostrano il presidente americano apparentemente addormentato alla scrivania della Casa Bianca, con alcuni membri dello staff nelle vicinanze. Tuttavia, è stato confermato che l’immagine è falsa e che non rappresenta una scena reale. La foto generata digitalmente ha attirato l’attenzione sui social media, alimentando discussioni sulla sua autenticità.

Circola l’immagine del presidente americano Donald Trump che sembra dormire profondamente sulla sua scrivania alla Casa Bianca, circondato dallo staff. Tuttavia, non si tratta di uno scatto rubato. Infatti, l’immagine è in realtà un fotogramma estratto da un video manipolato e generato con l’intelligenza artificiale da un account satirico su X. Per chi ha fretta. Una foto mostra Donald Trump apparentemente addormentato nello Studio Ovale.. L’immagine è un fermo immagine di un video più lungo in cui il presidente crolla scompostamente sul tavolo.. Non esiste alcun riscontro reale. Infatti, il filmato è stato generato con l’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Donald Trump riceve Leo Messi alla Casa Bianca e parla di un argomento “scomodo” (i social non apprezzano)In questi primo giorni di marzo 2026, la Casa Bianca è diventata il palcoscenico di un incontro insolito tra sport e politica, visto che il... Leggi anche: Donald Trump a Milano? Il Cio non conferma nè smentisce: “Chiedetelo alla Casa Bianca” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington; Dalla piazza contro i missili al soglio pontificio, la foto riemersa di Leone divide il web; Donald Trump, l'uomo che si crede Provvidenza e si trasforma in un pericoloso dio della guerra; Spari alla cena dei giornalisti con Trump, dal boato alla fuga dei presenti. LE IMMAGINI. Trump come Gesù, l'immagine postata su Truth dal presidente Usa dopo l'attacco al PapaLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump come Gesù, l'immagine postata su Truth dal presidente Usa dopo l'attacco al Papa ... tg24.sky.it Donald Trump ritratto come Messia nell’immagine virale che polarizza opinioni e accende il dibattitoDonald Trump pubblica immagine messianica generata con IA su Truth Social Donald Trump ha diffuso su Truth Social un’immagine generata con Intelligenz ... assodigitale.it Re Carlo è partito alla volta degli Usa con la regina Camilla per la visita di Stato di quattro giorni con una "scorta rafforzata" dopo lo shock del fallito attentato contro il presidente Donald Trump alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Mentre l'ambasci - facebook.com facebook Re Carlo è partito alla volta degli Usa con la regina Camilla per la visita di Stato di quattro giorni con una "scorta rafforzata" dopo lo shock del fallito attentato contro il presidente Donald Trump alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. #ANSA x.com