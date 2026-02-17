Il Cio non ha confermato né smentito la presenza di Donald Trump a Milano, lasciando aperta ogni possibilità. La sua visita potrebbe riguardare la finale di hockey maschile alle Olimpiadi, che si svolge proprio nel capoluogo lombardo. La mancanza di risposte chiare alimenta i rumors sulla sua partecipazione all'evento.

Nessuna conferma ma nessuna smentita. Ed è già qualcosa di indicativo. La possibilità che Donald Trump arrivi a Milano per assistere alla finale di hockey maschile alle Olimpiadi molto concreta. Perché certi silenzi possono significare altro. Cosa dice il Cio. “Chiedetelo direttamente alla Casa Bianca”, ha fatto sapere il Cio in una conferenza stampa, sottolineando di "non essere a conoscenza di quali siano i movimenti dei capi di Stato e di governo". E ancora "Non ti aspetterai davvero che commenti i movimenti dei Capi di Stato e non ti deluderò perché non lo farò", sottolinea il portavoce del comitato organizzatore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Donald Trump a Milano? Il Cio non conferma nè smentisce: “Chiedetelo alla Casa Bianca”

Donald Trump potrebbe essere a Milano per la finale di hockey, ma la Cio non conferma né smentisce.

Giovedì, alla Casa Bianca, Donald Trump incontrerà María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e riconosciuta per il suo impegno politico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.