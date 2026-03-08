In questi primi giorni di marzo 2026, la Casa Bianca è diventata il palcoscenico di un incontro tra l’ex presidente e un famoso calciatore internazionale. L'evento ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, con i due che si sono scambiati parole davanti alle telecamere. Durante l’incontro, è stato affrontato anche un tema di attualità, che ha suscitato reazioni contrastanti sui social network.

In questi primo giorni di marzo 2026, la Casa Bianca è diventata il palcoscenico di un incontro insolito tra sport e politica, visto che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accolto Lionel Messi e la squadra dell’ Inter Miami per celebrare la vittoria della MLS Cup 2025, uno dei principali trofei del calcio nordamericano. L’evento, organizzato nella Sala Est della Casa Bianca, doveva essere una cerimonia di festa per il successo sportivo del club della Florida, tuttavia nel corso del suo discorso, Trump ha spostato l’attenzione dalla celebrazione calcistica alla politica internazionale, parlando della guerra contro l’Iran e trasformando l’incontro in qualcosa di più simile a un comizio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Donald Trump riceve Leo Messi alla Casa Bianca e parla di un argomento “scomodo” (i social non apprezzano)

Trump riceve Messi alla Casa Bianca ma parla di IranNel mezzo di una delle crisi geopolitiche più gravi della storia recente, Leo Messi e l’Inter Miami sono stati ricevuti dal tycoon nello Studio Ovale...

Trump riceve Messi e l’Inter Miami alla Casa BiancaDonald Trump ha ricevuto Leo Messi e i giocatori dell’Inter Miami alla Casa Bianca.

Altri aggiornamenti su Donald Trump.

Temi più discussi: Donald Trump accoglie Messi e l'Inter Miami alla Casa Bianca. Le FOTO; Trump, l'annuncio sulla guerra... con Leo Messi: Iran vuole accordo, è troppo tardi; Trump riceve Messi e l’Inter Miami alla Casa Bianca; Trump, meglio Messi o Pelé? Leo è più forte.

Trump, meglio Messi o Pelé? Leo è più forte(Adnkronos) - E' più forte Messi o Pelé?. Donald Trump si cimenta con il soccer alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti riceve Leo Messi e l'Inter ... vicenzareport.it

Trump riceve Messi e l’Inter Miami alla Casa BiancaDonald Trump riceve Leo Messi e l'Inter Miami alla Casa Bianca, Washington, 5 marzo ... msn.com

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare della situazione con l'Iran, sottolineando la necessità di un cambiamento nella leadership del Paese e mantenendo una linea prudente sull’eventuale impiego di truppe americane. Parlando d - facebook.com facebook

Aldo Cazzullo commenta l'uso della volontà divina da parte della politica, in particolare da parte di Donald Trump e Paula White. Puoi rivedere tutta la puntata di #inaltreparole al link in bio #la7 #trump #iran #usa x.com