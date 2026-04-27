Limitatore di velocità obbligatorio per chi corre | l' ipotesi contro i recidivi

Secondo i dati disponibili, il 75% di chi ha la patente sospesa per aver superato i limiti di velocità continua a commettere lo stesso reato. Per questa ragione, si ipotizza l’obbligo di installare limitatori di velocità in auto per chi ha già avuto la patente ritirata per eccesso di velocità. La proposta mira a prevenire comportamenti ripetuti e a ridurre il numero di infrazioni nel tempo.

L'eccesso di velocità, insieme alla guida in stato di ebbrezza e all'uso dello smartphone mentre si guida, è causa di milioni di morti sulle strade di tutto il mondo, ogni anno. A parte casi molto specifici, come le Autobahnen tedesche, c'è sempre un limite di velocità da rispettare per limitare i rischi, ma c'è sempre qualcuno disposto a superarlo. In Maryland, negli Stati Uniti, sono partiti da questi presupposti, e dal fatto che il 75% di chi riceve una sanzione per eccesso di velocità torna presto a correre in strada, per approvare una legge radicale: imporre un limitatore di velocità sulle auto di chi ha subito più volte una multa per non aver rispettato i limiti.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Limitatore di velocità obbligatorio per chi corre: l'ipotesi contro i recidivi Notizie correlate UE, nella bozza del piano contro il caro energia: smart working obbligatorio e limiti di velocità ridottiLa Commissione europea prepara un pacchetto di misure per ridurre la domanda energetica, presentato il 22 aprile. A 16 anni corre i 100 metri in 9″88: chi è Dillon Mitchell, il nuovo talento della velocitàIl velocista del Texas ha sì beneficiato di particolari condizioni di vento a favore, ma le stime "legali" della sua progressione lo collocano tra i... Altri aggiornamenti Si parla di: Limitatore di velocità obbligatorio per chi corre: l'ipotesi contro i recidivi. Auto: dal 7 luglio obbligatorio il limitatore di velocità su tutti i nuovi modelliIl 7 luglio diventa obbligatorio per tutte le nuove auto essere dotate di un limitatore di velocità. Si tratta di quanto previsto da un regolamento europeo del 2019 che entra finalmente in vigore. In ... motorionline.com Limitatore di velocità, scatta l'obbligo da luglio: le multe previste per chi non sarà in regolaA decorrere dalla giornata di domenica 7 luglio, tutte le auto di nuova immatricolazione in Europa dovranno essere obbligatoriamente dotate di un limitatore di velocità: la presenza del dispositivo ... ilgiornale.it