A 16 anni corre i 100 metri in 9″88 | chi è Dillon Mitchell il nuovo talento della velocità
A 16 anni, il velocista del Texas ha corso i 100 metri in 9,88 secondi, un risultato che lo mette tra i migliori sprinter della sua età. Sebbene abbia beneficiato di condizioni di vento favorevoli, le analisi ufficiali confermano la validità della sua prestazione. Mitchell si sta facendo notare nel mondo dell’atletica come uno dei giovani più promettenti nel settore della velocità.
Il velocista del Texas ha sì beneficiato di particolari condizioni di vento a favore, ma le stime "legali" della sua progressione lo collocano tra i più forti sprinter. Il video della sua gara è virale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Clamoroso sui 100 metri: un 16enne corre un surreale 9.88! Ma il vento… Prima il record del mondo U18Mancano ancora un paio di mesi abbondanti all’inizio della stagione all’aperto per l’atletica, che deve ancora vivere i Mondiali Indoor (20-22 marzo...
Leggendaria Francesca Lollobrigida, nuovo oro sui 5.000 metri: è la Regina della Velocità alle OlimpiadiStraordinaria prova dell'azzurra nello short track sulla distanza dei 5 mila metri dove si è ripetuta, dopo l'oro sui 3 mila: doppia medaglia che...