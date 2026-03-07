A 16 anni corre i 100 metri in 9″88 | chi è Dillon Mitchell il nuovo talento della velocità

A 16 anni, il velocista del Texas ha corso i 100 metri in 9,88 secondi, un risultato che lo mette tra i migliori sprinter della sua età. Sebbene abbia beneficiato di condizioni di vento favorevoli, le analisi ufficiali confermano la validità della sua prestazione. Mitchell si sta facendo notare nel mondo dell’atletica come uno dei giovani più promettenti nel settore della velocità.