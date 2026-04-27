Limina celebra le radici | tra tosatura e sapori della ricotta

Limina si prepara ad accogliere la terza edizione della Festa della Ricotta, in programma il 16 e 17 maggio. Durante l’evento, si svolgeranno dimostrazioni di tosatura e di produzione casearia, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni contadine locali. La manifestazione si propone di mantenere vivo il legame con le radici agricole della zona e di offrire un’occasione di incontro tra produttori e visitatori.

? Cosa sapere Limina ospita la terza edizione della Festa della ricotta il 16 e 17 maggio.. L'evento promuove la memoria contadina attraverso dimostrazioni di tosatura e produzione casearia.. Il 16 e il 17 maggio Limina ospiterà la terza edizione della Festa della ricotta e dei prodotti tipici, un appuntamento che trasforma le tradizioni del borgo in una celebrazione viva delle proprie radici rurali. L’evento, che punta a valorizzare l’eccellenza del territorio, vedrà i vicoli del paese animarsi con una serie di momenti dedicati alla memoria contadina. Sabato, verso le ore 18, l’apertura degli stand farà da cornice a una dimostrazione pratica di tosatura degli ovini, seguita alle 19 dalla produzione dimostrativa di ricotta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Limina celebra le radici: tra tosatura e sapori della ricotta Notizie correlate Pallare celebra San Marco: tra tradizioni e sapori della Valbormida? Cosa sapere Pallare celebra San Marco e la Liberazione con mercati e gastronomia in Valbormida il 25 aprile. Agomir celebra i 45 anni della capogruppo G.R. Informatica: "Guardiamo al futuro mantenendo salde le radici"Agomir Spa, azienda di riferimento nel panorama ICT nazionale a supporto della digitalizzazione delle imprese, celebra i 45 anni della capogruppo G.