Agomir celebra i 45 anni della capogruppo GR Informatica | Guardiamo al futuro mantenendo salde le radici
Agomir Spa, azienda attiva nel settore ICT per la digitalizzazione delle imprese, festeggia i 45 anni della sua capogruppo G.R. Informatica. La ricorrenza segna un traguardo importante per l’azienda, che da decenni opera nel mercato italiano con un focus sulla trasformazione digitale. L’evento viene celebrato in un momento di crescita e consolidamento, con l’obiettivo di proseguire nello sviluppo delle proprie attività mantenendo salde le origini.
Agomir Spa, azienda di riferimento nel panorama ICT nazionale a supporto della digitalizzazione delle imprese, celebra i 45 anni della capogruppo G.R. Informatica, sottolineando il suo impegno nella continua innovazione e nell’attenzione al territorio, anche attraverso il Fondo G.R.G.R.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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