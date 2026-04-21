Sergio Resinovich fratello di Liliana accusa Sebastiano Visintin nel giorno del funerale coinvolto al 100%

Durante il funerale di Liliana Resinovich, il fratello di quest’ultima ha dichiarato che Sebastiano Visintin è coinvolto al 100% nella vicenda. Ha inoltre affermato che le indagini sono state avviate e che ci sono elementi che lo collegano alla scomparsa e alla morte della donna. La polizia ha confermato di aver aperto un’indagine ufficiale sulla base delle dichiarazioni e delle prove raccolte.

Al funerale “bis” di Liliana Resinovich, il fratello Sergio accusa duramente il marito Sebastiano Visintin, dicendosi convinto che sia coinvolto nel delitto. La nuova super perizia ha riaperto le indagini sulla morte della donna, mettendo in discussione le prime conclusioni sull’ipotesi di suicidio e aprendo a possibili responsabilità di terzi. Sergio Resinovich al funerale di Liliana Si è svolto a Trieste martedì 21 aprile il secondo funerale di Liliana Resinovich, voluto dal fratello Sergio, che a margine ha rilasciato dichiarazioni durissime contro il marito Sebastiano Visintin. “Io sono contento che non si sia fatto vedere” ha ammesso. “Perché non ha mai fatto niente, ha sempre chiesto la verità, ma la verità non l’ha mai fatta.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sergio Resinovich fratello di Liliana accusa Sebastiano Visintin nel giorno del funerale, "coinvolto al 100%" Caso Resinovich, Sebastiano Visintin sul giallo dei sacchi neri - Ore 14 Sera 27/11/2025 Notizie correlate Liliana Resinovich, il fratello Sergio provoca Sebastiano Visintin per i funerali: "Spero non venga"Sergio Resinovich si augura che Sebastiano Visintin non prenda parte all’ultimo addio di Liliana. Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin: “Non andrò al funerale di Claudio Sterpin”Sebastiano Visintin, indagato per la morte della moglie Liliana Resinovich, alla trasmissione tv "Chi l'ha visto?" ha detto: "Non andrò venerdì ai... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Liliana Resinovich, il fratello Sergio provoca Sebastiano Visintin per i funerali: Spero non venga; Il compleanno di Liliana Resinovich e il desiderio del fratello Sergio: Vorrei darle finalmente sepoltura a Trieste; I resti di Liliana Resinovich tornano a Trieste, martedì i nuovi funerali; Liliana Resinovich, martedì i nuovi funerali. Il fratello: Vogliamo esequie private. Visintin? Spero non venga. Sergio Resinovich fratello di Liliana accusa Sebastiano Visintin nel giorno del funerale, coinvolto al 100%Al funerale bis di Liliana Resinovich, il fratello Sergio accusa duramente il marito Sebastiano Visintin, dicendosi convinto che sia coinvolto nel delitto. Nuove perizie hanno riaperto le indagini ... virgilio.it >ANSA-BOX/ Sergio Resinovich, 'il marito di Liliana è coinvolto al 100%'Chi sul bavero della giacca, chi sulla t-shirt oggi indossano tutti una spilletta bianca con la scritta Lilly io ci sono. Vicino sono disegnati un cuore e una scarpetta rossa, simbolo della lotta co ... ansa.it #LilianaResinovich, il fratello #Sergio al #funerale: "indagini cominciate male" - facebook.com facebook Sergio Resinovich: "Indagini cominciate male, il marito è coinvolto al 100%. Un bene che Visintin non sia venuto al funerale, non ha fatto niente per avere verità". #ANSA x.com