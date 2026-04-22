Sebastiano Visintin non ha partecipato al funerale di Liliana Resinovich, spiegando di aver scelto di non esserci per evitare polemiche. La decisione è stata comunicata in risposta a Sergio, che ha affermato che Visintin è coinvolto al 100% nella vicenda. La sua assenza ha suscitato attenzione, mentre il fratello ha commentato la situazione senza ulteriori dettagli.

Sebastiano Visintin non era presente al funerale di Liliana Resinovich. L’ex marito della donna ha spiegato che la sua assenza è stata una scelta per evitare di “creare polemiche”. Il fratello, Sergio Resinovich, si è detto contento “che non si sia fatto vedere”. A questo risponde: “Non sono mai stato accettato dalla famiglia”. Sulla colpa dell’omicidio, Sebastiano dice che le parole di Sergio può comprenderle perché sta vivendo un momento difficile. Visintin non era presente al funerale di Liliana Si è svolto il 21 aprile il secondo funerale di Liliana Resinovich. Alla cerimonia Sebastiano Visintin non si è presentato. Ha raccontato di essere stato fuori Trieste e lo ha fatto per non creare polemiche.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sebastiano Visintin assente al funerale di Liliana Resinovich "per non creare polemiche" e risponde a Sergio

Caso Resinovich, Sebastiano Visintin sul giallo dei sacchi neri - Ore 14 Sera 27/11/2025

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