Ligue 1 | il Rennes batte il Psg Lens di nuovo primo; rivoluzione in casa Marsiglia

Il Rennes ha vinto contro il PSG, causando il sorpasso del Lens in classifica. La partita si è giocata domenica sera e ha sorpreso molti tifosi, soprattutto perché il Rennes ha dominato il match. Nel frattempo, il Marsiglia sta vivendo una vera rivoluzione interna, con cambi di staff e nuovi acquisti che cercano di rilanciare la squadra. La Ligue 1 si conferma il campionato più vivace tra le principali leghe europee in questa fase.

Marsiglia (Francia) 16 febbraio 2026 - Non c'è alcun dubbio, in questo momento il campionato più frizzante tra i top cinque è quello francese. Se in passato il monopolio del Psg sembrava un ostacolo alla crescita dell'interesse per la Ligue 1, quest'anno la lotta è viva in testa in ogni ordine di classifica. Il Psg infatti paga caro il ko contro il Rennes e perde nuovamente la vetta in favore del meraviglioso Lens di Pierre Sage. Non solo questo, la risalita del Lione comincia a mettere paura nelle posizioni di vertice e potrebbe trasformare questo duello in una lotta a tre, spinta dall'MVP del mese di gennaio: Endrick.