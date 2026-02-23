Ligue 1 | Lens battuto dal Monaco il Psg torna primo Lo Strasburgo abbatte il Lione

Il Lens perde contro il Monaco a causa di un errore difensivo nel secondo tempo. La sconfitta permette al Monaco di salire in classifica, mentre il PSG riprende la testa del campionato grazie a una vittoria convincente. Lo Strasburgo sorprende il Lione, vincendo in trasferta con un gol all’ultimo minuto. La partita tra le squadre di vertice si rivela intensa e combattuta fino all’ultimo minuto, mantenendo vivo l’interesse per la stagione.

Lens (Francia) 23 febbraio 2026 - La Ligue 1 si conferma uno dei campionati più intrattenenti tra i top cinque globali e anche in questo weekend torna a cambiare il suo leader. Il Psg si riprende la vetta del campionato francese grazie al netto successo sul Metz e soprattutto grazie al ribaltone del Monaco ai danni del Lens. Dopo 13 successi consecutivi tra tutte le competizioni si arresta la corsa del Lione, battuto dallo Strasburgo, mentre ritrova la vittoria anche il Lille. Debutto amaro per Habib Beye sulla panchina del Marsiglia, mentre festeggia con i tre punti Franck Haise la sua prima come tecnico del Rennes. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ligue 1: Manita del Psg al Marsiglia, il Lens resta però in scia dei parigini, Lione terzoIl Paris Saint-Germain si impone con un netto 5-0 sul Marsiglia e mantiene la testa della classifica in Ligue 1.

Leggi anche: Ligue 1: La doppietta di Thauvin vale il primato al Lens, Psg battuto nel Principato

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Tonfo interno del Lens col Monaco, il Psg batte il Metz e torna in testa da solo; Ligue 1. Il PSG supera il Metz e, grazie alle sconfitta del Lens, torna in testa alla classifica; Il Lens può davvero vincere la Ligue 1? Come la sorpresa di Francia sta tenendo testa al PSG nella corsa al titolo; Ligue 1: il Rennes senza allenatore batte il PSG e riapre la corsa al titolo.

Ligue 1, Nzola trascina il Lens: battuto il Reims 2-0REIMS (FRANCIA) - Dopo la sconfitta contro il Marsiglia, il Lens si rialza battendo il Reims per 0-2 nell'anticipo della 13ª giornata di Ligue 1. Il Lens risale così al sesto posto grazie alle reti di ... corrieredellosport.it

Tonfo interno del Lens col Monaco, il Psg batte il Metz e torna in testa da soloMalgrado un ampio turnover, i campioni di Francia battono facilmente l'ultima in classifica e approfittano dell'harakiri della squadra di Thauvin, che subisce tre gol in 18' ... msn.com

Ligue 1, giornata 23: harakiri del Lens, il PSG torna in vetta #Estero #11contro11 x.com

LIGUE 1 and Serie A Matches outcomes #SerieA #Ligue1 #lens #monaco #toulouse #ParisFC #PSG #metz #juventus #InterMilan #Lazio #lecce #cagliari #everyone - facebook.com facebook