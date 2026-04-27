Liegi-Bastogne-Liegi caso Pogacar | multa e revoca cosa è successo

Durante la recente edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, il ciclista ha conquistato la vittoria, ma successivamente è stato coinvolto in un caso regolamentare. La situazione ha portato alla revoca del risultato e a una multa. La disputa riguarda una violazione delle norme sportive, che ha portato alle decisioni ufficiali da parte delle autorità competenti. La vicenda ha attirato l'attenzione nel mondo del ciclismo, con commentatori e appassionati che hanno seguito gli sviluppi.

Un grande Tadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi, ma si è trovato al centro di un caso regolamentare: cosa è successo Ormai non ha bisogno di grandi presentazioni, anzi non ne ha bisogno affatto. Tadej Pogacar ha vinto un’altra Monumento e stavolta ha un gusto anche un po’ più speciale. Stiamo parlando della Liegi-Bastogne-Liegi e per lui era un grande obiettivo in questa stagione agonistica. Non il solo, visti i successi che sta mettendo in fila e la determinazione con cui affronta ogni sfida. Le sue vittorie non fanno più notizia, tanto che nelle ultime ore si è parlato quasi di più del caso regolamentare che l’ha riguardato rispetto al trionfo in pista.🔗 Leggi su Sportface.it

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