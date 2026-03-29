Diretta di Radio Maria dalla chiesa parrocchiale di Maria SS Madre di Dio

Lunedì 30 marzo alle 7:30, una trasmissione in diretta di Radio Maria si terrà dalla chiesa parrocchiale di Maria SS Madre di Dio, situata in contrada Pretaro a Francavilla al Mare. La trasmissione sarà trasmessa dall’interno della chiesa e sarà visibile in diretta radiofonica.

Lunedì 30 marzo, alle ore 7:30, è prevista una direttacon Radio Maria dalla chiesa in contrada Pretaro a Francavilla al Mare. La radio torna nella comunità parrocchiale redentorista dopo la diretta del 1° giugno 2025, in un ambiente in forte espansione demografica. Si torna in una chiesa di periferia ma che si presenta con linee sobrie e pervasa da un’atmosfera di profonda devozione. Sin dal prospetto in laterizio emerge fora, semplicità e umiltà. Il mosaico monumentale nell’abside, le decorazioni nelle cappelle laterali e le vetrate istoriate descrivono, dunque, un ambiente dal vero e forte richiamo spirituale. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Diretta di Radio Maria dalla chiesa parrocchiale di Maria SS Madre di Dio Articoli correlati Rosario per la pace in diretta su Radio Maria nella chiesa di Madonna delle PianeCon Radio Maria preghiera del Santo Rosario in diretta dalla chiesa di Madonna delle Piane, a Chieti, domenica 1 marzo, dalle ore 20:15. Conclusi i lavori di restauro della Chiesa Madre Santa Maria del Rosario a Piedimonte EtneoGli interventi di manutenzione straordinaria hanno previsto il consolidamento architettonico, il rifacimento dell'impianto elettrico, il... ULTIM’ORA da Radio Maria: Vicka rompe il silenzio sui segreti di Medjugorje Aggiornamenti e notizie su Diretta di Radio Maria dalla chiesa... Discussioni sull' argomento La vena lirica di Nino Rota per l'Oltremusica Ensemble ai Concerti del Quirinale di Rai Radio 3; Collegamento in diretta con Francesco Radicioni (25.03.2026); Che scuola fai? In diretta a Radio Materia gli studenti dell’Ite Tosi di Busto Arsizio; Radio 24 a Cosmoprof Worldwide Bologna con studi e dirette live. La Santa Messa domenicale di Radio Maria in onda dall’Istituto di AgazziArezzo, 28 gennaio 2026 – Radio Maria in onda dall’Istituto Madre della Divina Provvidenza di Agazzi. La data segnata sul calendario è domenica 1 febbraio quando, a partire dalle 16.30, la Santa ... lanazione.it Il rock dei @_moon_rockband sarà in diretta dagli studi di Radio Pnr domenica con @luisellaorsi e il suo @jump_on_stage come sempre dalle 18.00 Ascoltaci in diretta: FM 96.4-95.7 ’app ‘radiopnr’ radiopnr.it/player - facebook.com facebook