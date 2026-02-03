Libri per sognare la sfida si gioca su 5 titoli | ora la parola ai giovani

Una nuova edizione di “Libri per sognare” prende il via, con cinque titoli in gara. Questa volta sono i giovani a decidere, con 33 istituti tra città e provincia coinvolti. I ragazzi non si limitano a leggere, ma devono anche scrivere recensioni sui libri di Camilli, Carini, Galiano, Mattiangeli e Percivale. La sfida si fa più viva e diretta, puntando a coinvolgere i giovani nel mondo della lettura in modo pratico e immediato.

LA NUOVA EDIZIONE. Al vaglio le opere di Camilli, Carini, Galiano, Mattiangeli e Percivale. I ragazzi di 33 istituti in città e provincia sono chiamati al doppio ruolo di lettori e recensori. Entra nel vivo il concorso «Libri per sognare», il progetto ideato dal Gruppo Librai e Cartolibrai di Confcommercio Bergamo, che quest’anno taglia il traguardo della decima edizione. Un risultato importante per un’iniziativa che ha coinvolto negli anni oltre 15mila ragazzi e più di 30 autori di rilevanza nazionale nell’ambito della letteratura per ragazzi. Tra gli ospiti si ricordano Fabrizio Altieri, Pierdomenico Baccalario, Luigi Ballerini, Matteo Bussola, Luigi Garlando, Viviana Mazza, Nadia Terranova e molti altri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

