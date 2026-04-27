Durante il corteo dell'81esimo anniversario della Liberazione, alcune persone sono state allontanate, tra cui un’attivista con una bandiera ucraina e un sostenitore di un marchio automobilistico. La decisione di vietare le bandiere ucraine ha scatenato polemiche tra i partecipanti e gli organizzatori dell’evento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sanzioni o motivazioni ufficiali per le esclusioni.

? Cosa sapere Allontanati Ferrari e un'attivista con bandiere ucraine durante il corteo dell'81esimo anniversario della Liberazione.. Assostampa e Aser criticano la gestione del servizio d'ordine in piazza dell'Unità.. Durante il maxi-corteo celebrativo dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione in piazza dell’Unità, l’allontanamento di un’attivista e dell’ex docente Ferrari per la presenza di un vessillo ucraino ha scatenato forti polemiche tra i partecipanti alla manifestazione contro la guerra e il governo Meloni. Il clima di tensione si è concentrato attorno a due episodi distinti che hanno coinvolto simboli nazionali e internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liberazione, polemiche al corteo: bandiere ucraine vietate

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