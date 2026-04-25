25 aprile | Calenda a Roma fascisti cacciano bandiere ucraine da corteo vergogna

Nel corteo di Roma del 25 aprile, alcuni manifestanti sono stati accusati di aver cacciato le bandiere ucraine da parte di persone considerate fasciste. Nelle stesse ore, l’Ucraina ha subito circa 650 attacchi con droni e missili russi, secondo le fonti ufficiali, in un’azione di aggressione che ha causato danni e vittime. La situazione ha suscitato molte reazioni e discussioni sui comportamenti dei partecipanti alle manifestazioni e sulla tensione internazionale.

Fascisti rossi a Roma cacciano dal corteo le bandiere ucraine. Vergogna! Ieri, ben 650 tra droni e missili russi hanno colpito l’Ucraina, un atto di aggressione che non può passare inosservato. Siete indegni di parlare di resistenti e partigiani. Chiedo un’immediata presa di distanze della sinistra parlamentare. Non possiamo tollerare piazze governate dai fascisti putiniani. Le dichiarazioni di Carlo Calena. Lo scrive sui social il presidente di Azione, Carlo Calena, il quale esprime la sua indignazione per gli eventi che si sono verificati durante il corteo a Roma. La sua richiesta di una chiara separazione da tali ideologie da parte della sinistra parlamentare sottolinea l’importanza di mantenere una posizione netta contro ogni forma di estremismo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - 25 aprile: Calenda, a Roma fascisti cacciano bandiere ucraine da corteo, vergogna Notizie correlate Si presentano con bandiere ucraine al corteo del 25 aprile a Roma: Matteo Hallissey e Ivan Grieco aggrediti con spray al peperoncino – Il video«Siamo stati aggrediti brutalmente al corteo del 25 aprile da militanti di Cambiare Rotta. Leggi anche: "Le bandiere di Israele al corteo sono una bestemmia": la richiesta di Arci per il corteo del 25 Aprile Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Perché si celebra il 25 aprile? Il significato della Festa della Liberazione; DAL 25 APRILE FINO ALLA PROFEZIA DI IOSIF STALIN; Fondi salvati, ma il 25 aprile si spacca: piazze divise e tensioni in tutta Italia; Milano, Calenda a Salvini : Trasformista, per la manifestazione di sabato diventa europeista. 25 aprile: Mattarella all'Altare della Patria rende omaggio ai caduti, poi a San Severino MarcheIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio, all'Altare della Patria, al milite ignoto e a tutti i caduti per la liberazione, deponendo una corona d'alloro, in occasione delle ... ansa.it 25 aprile, Mattarella a San Severino Marche. Omaggio ai caduti all'Altare della PatriaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Mattarella depone una corona d'alloro all'Altare della Patria. DIRETTA ... tg24.sky.it "Dipende molto da quali sono le alternative, ma di base appoggeremo il sindaco Lo Russo". Ad affermarlo, il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della presentazione del suo libro a Torino, a proposito delle elezioni comunali che si svolgeranno nel cap - facebook.com facebook Abbiamo verificato 8 dichiarazioni contenute nei nuovi libri di Giuseppe Conte e Carlo Calenda, che in alcuni casi hanno detto la verità, ma in altri hanno commesso qualche errore. x.com