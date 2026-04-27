Durante la notte del 25 aprile, tra la Bolognina e il Pratello, sono stati effettuati lavori di pulizia che hanno rimosso circa dieci tonnellate di rifiuti lasciati dopo le celebrazioni. Sono stati inoltre multati otto locali per il mancato rispetto delle norme di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Le strade sono state ripulite e i sacchi dell’immondizia sono stati ritirati dalle zone interessate.

Ciò che è rimasto della Festa del 25 aprile – tra la Bolognina e il Pratello – e cioè rifiuti, strade sporche e sacchi dell’immondizia pieni, è andato via nella notte dell’anniversario della Liberazione. Questo perché, dalle 21.30 in poi, gli operatori di Hera hanno lavorato senza sosta ripulendo le vie interessate dai due grandi eventi organizzati in occasione della Festa (’Bolognina Antifascista’ e ’Pratello R’Esiste’). È il Comune a fare il bilancio delle operazioni condotte nelle scorse ore. Per la giornata, l’amministrazione ha impegnato 140 persone, di cui 58 unità della Polizia locale affiancate da 31 volontari della Protezione civile, 39 ausiliari volontari, sei dipendenti comunali e sei operatori di Zero Waste e Nottambula.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Liberazione, grandi pulizie. Dieci tonnellate di rifiuti. Orari, otto i locali multati

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