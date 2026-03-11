Rifiuti abbandonati e differenziata non rispettata | multati due locali del centro di Salerno
Nelle ultime ore, la Polizia Municipale di Salerno, insieme agli operatori di Salerno Pulita, ha multato due attività commerciali nel centro della città, in via Roma e via Masuccio Salernitano. I titolari di questi locali sono stati sanzionati per aver abbandonato rifiuti e non aver rispettato le regole sulla raccolta differenziata. L'intervento si è concentrato sul controllo delle aree pubbliche e private nelle zone centrali.
