Nelle ultime ore, la Polizia ha effettuato controlli nel centro di Salerno, sanzionando due locali per aver lasciato rifiuti in modo scorretto. Le verifiche hanno riguardato diversi punti della zona pedonale, dove sono stati trovati sacchetti e detriti abbandonati. Le multe sono state applicate in base alle norme sul corretto smaltimento dei rifiuti urbani.

Controlli contro l'abbandono dei rifiuti nel centro cittadino. Nelle scorse ore la Polizia Municipale di Salerno, in collaborazione con gli operatori di Salerno Pulita, ha identificato e sanzionato i titolari di due attività commerciali per violazione delle norme sulla raccolta differenziata e per abbandono illecito di rifiuti. I controlli hanno riguardato in particolare due zone molto frequentate della città, via Roma e via Masuccio Salernitano, dove gli agenti sono riusciti a risalire ai responsabili dopo una serie di verifiche sul territorio. I controlli nel centro cittadino. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, i titolari dei locali non rispettavano le corrette procedure di differenziazione dei rifiuti previste dal regolamento comunale.

© Zon.it - Rifiuti abbandonati a Salerno, multati due locali del centro

Rifiuti abbandonati e differenziata non rispettata: multati due locali del centro di Salerno

