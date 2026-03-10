Qualcuno si sarà trovato a dover smaltire un vecchio portatile o un phon rotto e si sarà chiesto dove gettare questi piccoli apparecchi elettrici. Esiste un contenitore specifico, chiamato RAEE, dedicato alla raccolta di questi rifiuti elettronici. La domanda è: quanti sanno dove si trovano i cassonetti appositi e se li utilizzano correttamente?

Vi si è mai rotto un piccolo apparecchio elettrico? Come un portatile o un phon? Se si, dove lo avete buttato? Perché c’è un contenitore apposito, il RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Il problema è che a Siena ce ne sono troppo pochi. Per trovarli abbiamo dovuto consultare il sito Sei Toscana e abbiamo scoperto che ce ne sono 16, spesso in luoghi poco intuitivi come, ad esempio, l’ingresso del Rettorato dell’Università o quello della Biblioteca Comunale. Così molte persone smaltiscono questi oggetti nell’indifferenziato, per inciviltà, ma anche perché non hanno modo di raggiungere questi posti o non sanno dell’esistenza di questi cassonetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - RAEE: alla ricerca del cassonetto perduto

