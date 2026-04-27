Libano ' respingeremo qualsiasi accordo umiliante con Israele'

Il presidente libanese ha dichiarato che il paese respingerà qualsiasi accordo con Israele che consideri umiliante, al termine delle trattative in corso. La posizione ufficiale è stata comunicata senza dettagli sui contenuti dell’intesa o sui tempi previsti. La questione dei negoziati tra i due paesi è al centro dell’attenzione, mentre le autorità libanesi ribadiscono la volontà di non accettare condizioni che possano ledere la dignità nazionale.

Il presidente libanese Joseph Aoun afferma che respingerà qualsiasi accordo "umiliante" con Israele al termine dei negoziati. Il presidente libanese ha anche risposto a Hezbollah: portare il Paese in guerra è "tradimento". Il presidente libanese Joseph Aoun ha dichiarato che i negoziati diretti con Israele mirano a porre fine al conflitto con Hezbollah, accusando al contempo di "tradimento" coloro che hanno trascinato il Libano in guerra, in un implicito rimprovero al gruppo armato sostenuto dall'Iran. "Il mio obiettivo è raggiungere la fine dello stato di guerra con Israele, in modo simile all'armistizio del 1949", ha affermato Aoun in una dichiarazione, aggiungendo: "Vi assicuro che non accetterò di raggiungere un accordo umiliante".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Libano, 'respingeremo qualsiasi accordo umiliante con Israele' Libano, il ministro dell'Economia a Euronews: vogliamo la pace con Israele Notizie correlate Medio Oriente, Trump: “Pessima gestione del petrolio a Hormuz, non è l’accordo”. Israele apre ai negoziati con il LibanoABBONATI A DAYITALIANEWS Tensioni in Medio Oriente: scontri, accuse e timori per il petrolio Lo scontro sullo Stretto di Hormuz Si alza il livello... Leggi anche: Iran, Israele: accordo concluso da Usa e Teheran non include Libano Contenuti utili per approfondire Si parla di: Libano, 'respingeremo qualsiasi accordo umiliante con Israele'. Libano, 'respingeremo qualsiasi accordo umiliante con Israele'BEIRUT, 27 APR - Il presidente libanese Joseph Aoun afferma che respingerà qualsiasi accordo umiliante con Israele al termine dei negoziati. Il presidente libanese ha anche risposto a Hezbollah: por ... ansa.it Medio Oriente: Il presidente libanese Aoun: 'Respingeremo qualsiasi accordo umiliante con Israele' - LIVEBLOGLa nuova iniziativa mira a sbloccare la situazione di stallo nei negoziati tra i due Paesi, 'ma i negoziati sul nucleare devono essere rinviati a data da destinarsi'. Araghchi a San Pietroburgo per l' ... ansa.it