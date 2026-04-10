Medio Oriente Trump | Pessima gestione del petrolio a Hormuz non è l’accordo Israele apre ai negoziati con il Libano

Da dayitalianews.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Medio Oriente, le tensioni tra le nazioni continuano a intensificarsi, con scontri e accuse che coinvolgono diverse parti della regione. In particolare, la gestione delle rotte petrolifere nello Stretto di Hormuz viene descritta come problematica, mentre si discute di possibili negoziati tra Israele e il Libano. La situazione rimane sotto osservazione, dato che gli sviluppi potrebbero influenzare l’approvvigionamento energetico globale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tensioni in Medio Oriente: scontri, accuse e timori per il petrolio. Lo scontro sullo Stretto di Hormuz. Si alza il livello dello scontro internazionale dopo le dichiarazioni del presidente americano, che ha accusato Teheran di gestire in modo “pessimo” il passaggio del petrolio nello Stretto di Hormuz, sottolineando che “questo non è l’accordo stabilito”. Nel frattempo, l’Iran avrebbe deciso di limitare il transito a un massimo di 15 navi al giorno, una scelta che rischia di avere ripercussioni sui mercati energetici globali e di aumentare ulteriormente le tensioni. Pressioni diplomatiche e reazioni internazionali.... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Medio Oriente, Trump: “Pessima gestione del petrolio a Hormuz, non è l’accordo”. Israele apre ai negoziati con il Libano

Trump: “Pedaggi iraniani sul petrolio a Hormuz, pessima gestione. Non è l’accordo che abbiamo preso”“L’Iran sta gestendo in modo pessimo, disonorevole direbbero alcuni, il transito del petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz.

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