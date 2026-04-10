Nel Medio Oriente, le tensioni tra le nazioni continuano a intensificarsi, con scontri e accuse che coinvolgono diverse parti della regione. In particolare, la gestione delle rotte petrolifere nello Stretto di Hormuz viene descritta come problematica, mentre si discute di possibili negoziati tra Israele e il Libano. La situazione rimane sotto osservazione, dato che gli sviluppi potrebbero influenzare l’approvvigionamento energetico globale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tensioni in Medio Oriente: scontri, accuse e timori per il petrolio. Lo scontro sullo Stretto di Hormuz. Si alza il livello dello scontro internazionale dopo le dichiarazioni del presidente americano, che ha accusato Teheran di gestire in modo “pessimo” il passaggio del petrolio nello Stretto di Hormuz, sottolineando che “questo non è l’accordo stabilito”. Nel frattempo, l’Iran avrebbe deciso di limitare il transito a un massimo di 15 navi al giorno, una scelta che rischia di avere ripercussioni sui mercati energetici globali e di aumentare ulteriormente le tensioni. Pressioni diplomatiche e reazioni internazionali.... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Medio Oriente, Trump: “Pessima gestione del petrolio a Hormuz, non è l’accordo”. Israele apre ai negoziati con il Libano

Trump: “Pedaggi iraniani sul petrolio a Hormuz, pessima gestione. Non è l’accordo che abbiamo preso”“L’Iran sta gestendo in modo pessimo, disonorevole direbbero alcuni, il transito del petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz.

Affondo di Trump contro Teheran: "Gestione pessima di Hormuz, non è l'accordo che abbiamo". Libano: si lavora a un vertice tra Tel Aviv e BeirutTeheran limita il passaggio delle navi nello stretto mentre resta alta la tensione in Libano.

Temi più discussi: Trump accusa l’Iran di violare l’accordo sul cessate il fuoco; Trump: 'Pessima gestione a Hormuz, non è il nostro accordo'. Israele apre ai negoziati con il Libano; Declini paralleli | Arenato in Iran, anche Trump caccia le sue Santanchè; Trump argina Netanyahu sul Libano. Teheran: Niente colloqui finché ci saranno bombe su Beirut.

Medio Oriente, Trump: 'Pessima gestione del petrolio a Hormuz, non è l'accordo'. Israele apre ai negoziati con il Libano - LIVEBLOGNetanyahu apre ai negoziati con il Libano. Allerta antiaerea in tutto Israele all'alba. Il capo dell'Idf: 'Siamo in stato di guerra in Libano, non in cessate il fuoco' (ANSA) ... ansa.it

Medio Oriente, Usa dispiega mille soldati della divisione aviotrasportataSecondo quanto riferito all'Associated Press da una fonte informata, l'esercito statunitense starebbe preparando il dispiegamento in Medio Oriente di circa 1.000 soldati della 82esima Divisione aviotr ... msn.com

IL MEDIO ORIENTE E’ AL BIVIO. MA PURE NOI. In 80 anni di conflitto (latente o esplicito) tante volte si è detto che il Medio Oriente fosse ad un bivio. Ma nessuno di quei bivi ha mai davvero modificato la situazione, che è sempre stata caratterizzata da guerra, - facebook.com facebook

Ritardi, aumenti dei costi e anche cancellazioni: a causa delle tensioni in Medio Oriente, i viaggi dei prossimi mesi potrebbero essere segnati da difficoltà notevoli. Ma i consumatori possono tutelarsi x.com