Iran Israele | accordo concluso da Usa e Teheran non include Libano
Un accordo di cessate-il-fuoco tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto, ma non prevede l’inclusione del Libano. Il paese è coinvolto nel conflitto in Medio Oriente a causa di attacchi provenienti dal movimento filo-iraniano Hezbollah contro il territorio israeliano. La mancanza di riferimenti al Libano nell’accordo evidenzia la sua esclusione dal piano di pace tra le due nazioni.
Roma, 8 apr. (askanews) – L’accordo di cessate-il-fuoco concluso tra Stati Uniti e Iran “non include il Libano”, coinvolto nel conflitto in Medio Oriente dopo gli attacchi del movimento integralista islamico filo-iraniano Hezbollah contro il territorio israeliano. Lo ha affermato l’ufficio del primo ministro dello stato ebraico, Benjamin Netanyahu. “Il cessate-il-fuoco di due settimane non include il Libano”, ha assicurato l’ufficio del primo ministro israeliano in un comunicato inviato ai giornalisti. Questa dichiarazione contraddice un annuncio fatto in precedenza dal primo ministro pachistano Shehbaz Sharif, mediatore nel conflitto, che ha affermato che il cessate-il-fuoco si applicava “ovunque, compreso il Libano e altrove”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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