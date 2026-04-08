Iran Israele | accordo concluso da Usa e Teheran non include Libano

Un accordo di cessate-il-fuoco tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto, ma non prevede l’inclusione del Libano. Il paese è coinvolto nel conflitto in Medio Oriente a causa di attacchi provenienti dal movimento filo-iraniano Hezbollah contro il territorio israeliano. La mancanza di riferimenti al Libano nell’accordo evidenzia la sua esclusione dal piano di pace tra le due nazioni.