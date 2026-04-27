Lunedì 27 aprile, un raid israeliano ha colpito la zona di Qalila nel distretto di Tiro, causando la morte di una persona. L’attacco ha portato alla sospensione del cessate il fuoco tra le parti, che era stato mediato dagli Stati Uniti. La notizia arriva in un momento di tensioni crescenti tra le parti coinvolte nel conflitto.

? Cosa sapere Raid israeliano a Qalila lunedì 27 aprile causa un morto nel distretto di Tiro.. L'incidente interrompe il cessate il fuoco tra Beirut e Israele mediato dagli Stati Uniti.. Un raid dell’esercito israeliano nella città di Qalila, situata nel distretto di Tiro, ha causato la morte di una persona all’alba di questo lunedì 27 aprile, interrompendo la fragile stabilità del cessate il fuoco concordato tra le autorità di Beirut e Israele con il supporto degli Stati Uniti. Il decesso si aggiunge alle 14 vittime registrate durante la giornata di ieri, evidenziando come l'accordo raggiunto lo scorso 16 aprile fatichi a tradursi in una reale interruzione delle ostilità sul terreno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, raid israeliano a Qalila: salta il cessate il fuoco

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