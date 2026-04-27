Nella giornata di oggi, l’esercito israeliano ha lanciato una serie di attacchi nella regione orientale del Libano, provocando reazioni tra le parti coinvolte. Mentre il governo di Beirut ha condannato l’azione, gruppi armati come Hezbollah hanno risposto con accuse rivolte alle forze israeliane. La situazione si mantiene tesa, con scambi di accuse che coinvolgono le autorità libanesi e le forze israeliane.

Il leader del gruppo sciita Qassem punta il dito contro il presidente Aoun: «Con i colloqui diretti ha creato instabilità». La replica: «Chi porta il proprio Paese in guerra per perseguire interessi stranieri è un traditore». L’esercito israeliano ha condotto una serie di attacchi nella parte orientale del Libano, sia nella valle della Beqaa che nella zona vicino alla città di Nabi Chit, vicina al confine con la Siria; e sud del Paese dei cedri, ampliando la portata della sua campagna di bombardamenti durante un cessate il fuoco – appena prorogato per altre tre settimane – che non è riuscito a porre fine alle ostilità con Hezbollah. Tutto questo mentre si stanno facendo sempre più forti le tensioni tra l’organizzazione sciita e il governo di Beirut.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Libano: nuovi attacchi dell’Idf, scambio di accuse tra Hezbollah e il governo di Beirut

Hamas: the terrorist organization that wants to destroy Israel

Notizie correlate

Libano, nuovi attacchi dell’Idf nella periferia sud di BeirutNelle scorse ore le forze di difesa israeliane hanno effettuato almeno 11 attacchi aerei in Libano, alcuni molto intensi, che hanno provocato incendi...

Libano, colpiti obiettivi di Hezbollah: il video dell'IdfL’esercito israeliano ha diffuso nelle scorse ore un video che mostrerebbe raid aerei contro obiettivi di Hezbollah in Libano.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: L’Iran non intende partecipare a nuovi colloqui; Libano, nuovi attacchi israeliani contro Hezbollah; Salta la tregua tra Hezbollah e Israele: ucciso un soldato francese dell'Unifil in Libano; La giornalista Amal Khalil è stata uccisa in Libano mentre documentava gli ultimi attacchi dell’esercito israeliano.

Libano, 'nuovi raid d'Israele nel sud dopo l'ordine di Netanyahu'Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it

Trump proibisce a Israele nuovi attacchi in Libano e costringe Bibi a una decisione impopolarePer la prima volta Washington proibisce a Israele un’azione militare. Netanyahu cede, ma il prezzo politico è alto e cresce il dissenso interno ... ilfoglio.it

Il presidente libanese Joseph Aoun ha dichiarato che i negoziati diretti con Israele mirano a porre fine al conflitto con Hezbollah, accusando al contempo di "tradimento" coloro che hanno trascinato il Libano in guerra, in un implicito rimprovero al gruppo arm - facebook.com facebook

Mentre gli occhi del mondo e soprattutto della stampa sono puntati sulla Casa Bianca dopo gli spari all’evento di Trump (nessun ferito), Netanyahu rompe il cessate il fuoco in Libano. Sabato 26 aprile il primo ministro israeliano ha dichiarato di aver dato ordin x.com