Nelle ultime ore, le forze di difesa israeliane hanno condotto almeno 11 attacchi aerei nel Libano meridionale, alcuni molto intensi, che hanno causato incendi vicino a una stazione di servizio. Gli attacchi sono stati diretti contro presunte infrastrutture di Hezbollah nei sobborghi sud di Beirut. Nessuna altra informazione è stata fornita sui danni o sui bersagli specifici.

Nelle scorse ore le forze di difesa israeliane hanno effettuato almeno 11 attacchi aerei in Libano, alcuni molto intensi, che hanno provocato incendi vicino a una stazione di servizio, prendendo di mira presunte infrastrutture di Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. L’esercito di Tel Aviv ha diffuso un avvertimento nella serata di giovedì 5 marzo, invitando i residenti a “salvare la propria vita ed evacuare immediatamente le proprie case”. Due ospedali hanno evacuato pazienti e personale. Non sono state segnalate vittime nell’immediato. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che il bilancio dei morti è salito a 123 dalla ripresa delle ostilità tra Israele e Hezbollah. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, nuovi attacchi dell’Idf nella periferia sud di Beirut

Leggi anche: Mo: Beirut, 'consigliere locale ucciso in attacco Idf nel sud del Libano'

Leggi anche: Libano, in migliaia fuggono da Beirut e dal sud del Paese dopo gli attacchi di Israele

Hezbollah Enter the Fight: Israel Strikes Beirut, Residents Flee Lebanon

Contenuti utili per approfondire Libano nuovi attacchi dell'Idf nella....

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Libano, nuovi attacchi dell'IDF nella periferia sud di Beirut; Medio Oriente in fiamme, in Iran è giallo su Ahmadinejad - IL SECONDO GIORNO DI GUERRA; La guerra all’Iran si allarga, tra bugie e impreparazione.

Nuovi attacchi dell'Idf nella periferia sud di Beirut: prese di mira infrastrutture di Hezbollah(LaPresse) Nelle scorse ore le Forze di Difesa israeliane hanno effettuato almeno 11 attacchi aerei, alcuni molto intensi, che hanno provocato incendi vicino a una stazione di servizio, prendendo di m ... msn.com

Iran, nuovi raid su Teheran e Libano. Trump: Inviare truppe di terra è una perdita di tempo – La direttaDahiyeh, Beirut, 5 marzo 2026 (AP Photo/Hassan Ammar) La guerra in Medio Oriente continua ... msn.com

Il conflitto si allarga nel sud del Libano Meloni zitta su Trump, i suoi non apprezzano Lo speciale sul referendum del 22 e 23 marzo Al microfono Marco Boccitto, caporedattore degli esteri Ascolta Una mattina su ilmanifesto.it e su tutte le piattaforme streamin - facebook.com facebook

L'allerta resta alta alla base britannica di #Akrotiri a #Cipro - #Libano #Iran #IranWar x.com