Libano nuovi attacchi dell’Idf nella periferia sud di Beirut
Nelle ultime ore, le forze di difesa israeliane hanno condotto almeno 11 attacchi aerei nel Libano meridionale, alcuni molto intensi, che hanno causato incendi vicino a una stazione di servizio. Gli attacchi sono stati diretti contro presunte infrastrutture di Hezbollah nei sobborghi sud di Beirut. Nessuna altra informazione è stata fornita sui danni o sui bersagli specifici.
Nelle scorse ore le forze di difesa israeliane hanno effettuato almeno 11 attacchi aerei in Libano, alcuni molto intensi, che hanno provocato incendi vicino a una stazione di servizio, prendendo di mira presunte infrastrutture di Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. L’esercito di Tel Aviv ha diffuso un avvertimento nella serata di giovedì 5 marzo, invitando i residenti a “salvare la propria vita ed evacuare immediatamente le proprie case”. Due ospedali hanno evacuato pazienti e personale. Non sono state segnalate vittime nell’immediato. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che il bilancio dei morti è salito a 123 dalla ripresa delle ostilità tra Israele e Hezbollah. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Mo: Beirut, 'consigliere locale ucciso in attacco Idf nel sud del Libano'
Leggi anche: Libano, in migliaia fuggono da Beirut e dal sud del Paese dopo gli attacchi di Israele
Hezbollah Enter the Fight: Israel Strikes Beirut, Residents Flee Lebanon
Contenuti utili per approfondire Libano nuovi attacchi dell'Idf nella....
Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Libano, nuovi attacchi dell'IDF nella periferia sud di Beirut; Medio Oriente in fiamme, in Iran è giallo su Ahmadinejad - IL SECONDO GIORNO DI GUERRA; La guerra all’Iran si allarga, tra bugie e impreparazione.
Nuovi attacchi dell'Idf nella periferia sud di Beirut: prese di mira infrastrutture di Hezbollah(LaPresse) Nelle scorse ore le Forze di Difesa israeliane hanno effettuato almeno 11 attacchi aerei, alcuni molto intensi, che hanno provocato incendi vicino a una stazione di servizio, prendendo di m ... msn.com
Iran, nuovi raid su Teheran e Libano. Trump: Inviare truppe di terra è una perdita di tempo – La direttaDahiyeh, Beirut, 5 marzo 2026 (AP Photo/Hassan Ammar) La guerra in Medio Oriente continua ... msn.com
Il conflitto si allarga nel sud del Libano Meloni zitta su Trump, i suoi non apprezzano Lo speciale sul referendum del 22 e 23 marzo Al microfono Marco Boccitto, caporedattore degli esteri Ascolta Una mattina su ilmanifesto.it e su tutte le piattaforme streamin - facebook.com facebook
L'allerta resta alta alla base britannica di #Akrotiri a #Cipro - #Libano #Iran #IranWar x.com