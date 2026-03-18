Libano colpiti obiettivi di Hezbollah | il video dell' Idf

L'esercito israeliano ha reso pubblico un video che mostra raid aerei condotti contro obiettivi di Hezbollah in Libano. Le immagini ritraggono alcune aree colpite durante l’operazione. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita sui motivi o sui risultati delle azioni militari. Il video è stato diffuso nelle ultime ore e riguarda specificamente obiettivi appartenenti a Hezbollah nel territorio libanese.

L’esercito israeliano ha diffuso nelle scorse ore un video che mostrerebbe raid aerei contro obiettivi di Hezbollah in Libano. L’IDF ha dichiarato in un comunicato di aver “completato una serie di attacchi notturni contro Hezbollah”. I raid israeliani contro il centro di Beirut sono diventati più frequenti negli ultimi giorni, con o senza preavviso. Gli attacchi hanno colpito zone lontane dai sobborghi meridionali della città, per i quali l’esercito aveva emesso ordini di evacuazione all’inizio della guerra. Il gruppo militante Hezbollah lancia razzi e droni verso il nord di Israele sin dai primi giorni della guerra con l’Iran. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, colpiti obiettivi di Hezbollah: il video dell'Idf Articoli correlati Raid israeliani contro obiettivi Hezbollah in Libano: il video diffuso dall’IdfIl filmato diffuso dall’esercito israeliano mostra quelli che vengono indicati come attacchi contro obiettivi di Hezbollah in diverse aree del Libano. Leggi anche: Mo: Idf, 'attaccati obiettivi Hezbollah in Libano' IDF releases images of what it says are strikes on Hezbollah targets in Lebanon Tutti gli aggiornamenti su Libano colpiti obiettivi di Hezbollah... Temi più discussi: Libano: attacchi israeliani contro l’istituto al-Qard al-Hassan; Libano, raid su hotel a Beirut: 4 morti e 10 feriti. Idf: Colpiti i comandati Hezbollah; Israele e Iran si dicono pronti a una guerra di logoramento; Israele vuole andare fino in fondo in Libano. Civili uccisi in massa, caschi blu colpiti: il prezzo della strategia di Netanyahu. Idf, colpiti 320 obiettivi in Libano, 320mila libanesi evacuati da sud(ANSAmed) - TEL AVIV, 05 MAR - Mentre l'aviazione israeliana continua ad attaccare l'Iran, oltre 320 obiettivi di Hezbollah sono stati colpiti dall'inizio della campagna in Libano. Lo ha detto il port ... ansa.it Libano, raid su hotel a Beirut: 4 morti e 10 feriti. Idf: Colpiti i comandati HezbollahLeggi su Sky TG24 l'articolo Libano, raid su hotel a Beirut: 4 morti e 10 feriti. Idf: 'Colpiti i comandati Hezbollah' ... tg24.sky.it VIDEO | Raid israeliani in Libano, crolla un edifico nel centro di Beirut. Le immagini del momento dell'esplosione. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/18/israele-ucciso-il-ministro-dellintelligence-di-teheran.-attaccati-impianti-iraniani-di-greg - facebook.com facebook Rivedi l'ultima edizione del #TG2000 #17marzo #Iran #Israele #Trump #Libano #Ucraina #maltempo #ReferendumGiustizia #PapaLeoneXIV #Gaza #Sudan #Pakistan #Afghanistan #Mattarella @vinmorgante @tg2000it x.com