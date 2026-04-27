Libano | Idf distrugge infrastrutture di Hezbollah

L’esercito israeliano ha diffuso un video che mostra la distruzione di infrastrutture nel sud del Libano. Secondo quanto riferito, l’azione sarebbe stata condotta contro obiettivi affiliati a Hezbollah. Non ci sono dettagli su eventuali vittime o danni collaterali, e le autorità israeliane non hanno fornito ulteriori commenti sulla situazione. La tensione nella regione rimane elevata dopo l’operazione.

(LaPresse) – L’esercito israeliano ha diffuso un video che mostra quella che, secondo l’Idf, sarebbe la distruzione di infrastrutture di Hezbollah nel sud del Libano. Le immagini mostrano case distrutte, con grandi colonne di fumo che si alzano dopo gli attacchi. Nonostante la tregua concordata due settimane fa, che ha in gran parte tenuto al di fuori delle aree di confine, i combattimenti continuano in alcune zone del Paese. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano: Idf distrugge infrastrutture di Hezbollah Massive IDF Airstrike Obliterates Hezbollah Infrastructure in Lebanon Notizie correlate Libano, video dell’Idf: colpite presunte infrastrutture di HezbollahLe forze di difesa israeliane hanno diffuso filmati che, secondo quanto dichiarato, mostrano attacchi aerei contro obiettivi di Hezbollah in tutto il... Leggi anche: Idf: colpite basi Hezbollah in Libano Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Libano, soldato Idf distrugge statua Gesù: Israele: Vergognoso, scuse a cristiani; Israele, soldato decapita statua di Gesù in Libano: la foto; Profanata una statua di Gesù in Libano: bufera sull'Idf; Libano, i VIDEO dei bombardamenti e della devastazione Idf su Bint Jbail, roccaforte di Hezbollah ridotta in macerie. 27 Aprile: Venezi licenziata, spari su Trump, Rocchi indagato, bombe sul Libano #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Mentre gli occhi del mondo e soprattutto della stampa sono puntati sulla Casa Bianca dopo gli spari all’evento di Trump (nessun ferito), Netanyahu rompe il cessate il fuoco in Libano. Sabato 26 aprile il primo ministro israeliano ha dichiarato di aver dato ordin x.com