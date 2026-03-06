Libano video dell’Idf | colpite presunte infrastrutture di Hezbollah

Le forze di difesa israeliane hanno pubblicato dei video che mostrano attacchi aerei in Libano, con presunte infrastrutture di Hezbollah colpite in diverse zone del paese. I filmati documentano le operazioni militari portate avanti dalle forze israeliane, che affermano di aver colpito obiettivi legati al gruppo Hezbollah in varie località del Libano.

Le forze di difesa israeliane hanno diffuso filmati che, secondo quanto dichiarato, mostrano attacchi aerei contro obiettivi di Hezbollah in tutto il Libano. In un comunicato, l’esercito ha affermato che la sua Aeronautica, “guidata dall’intelligence delle Idf, ha completato una vasta ondata di attacchi a Beirut contro le infrastrutture terroristiche di Hezbollah”. “Come parte degli attacchi, sono stati colpiti un centro di comando del consiglio esecutivo e una struttura che ospita UAV (Veicoli Aerei Senza Pilota) utilizzati da Hezbollah per condurre attacchi contro lo Stato di Israele,” si legge nel comunicato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

Nuovo attacco israeliano in Libano, due morti e cinque feriti. Idf: "Erano membri di Hezbollah"

Idf, colpiti 320 obiettivi in Libano, 320mila libanesi evacuati da sud. Mentre l'aviazione israeliana continua ad attaccare l'Iran, oltre 320 obiettivi di Hezbollah sono stati colpiti dall'inizio della campagna in Libano.

