Idf | colpite basi Hezbollah in Libano

L'IDF ha lanciato attacchi aerei ieri sera, colpendo depositi di armi e lanciarazzi di Hezbollah nel sud del Libano. La decisione deriva da crescenti tensioni tra Israele e il gruppo libanese, che ha rafforzato la presenza militare nella regione. Durante gli attacchi, sono stati colpiti più punti strategici, tra cui un deposito vicino a Tiro e un lanciarazzi a Debel.

0.24 Idf annuncia che negli attacchi aerei di ieri sera ha "colpito depositi di armi e lanciarazzi di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. "L'organizzazione terroristica Hezbollah continua a tentare di ristabilire infrastrutture terroristiche nel Libano meridionale per danneggiare i civili israeliani", scrive l'esercito israeliano sul profilo Telegram. "La presenza delle armi colpite ha costituito una violazione degli accordi di cessate il fuoco tra Israele e Libano e ha messo in pericolo i civili della regione".