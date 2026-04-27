Nel sud del Libano, centinaia di veicoli si sono messi in movimento, dirigendosi verso nord dalla città di Sidone. La fuga è iniziata nonostante l’accordo di cessate il fuoco con Israele, entrato in vigore il 17 aprile e prorogato di tre settimane giovedì. La situazione ha portato molti cittadini a lasciare le proprie abitazioni, con le strade che si sono riempite di automobili e camion in corsa.

(LaPresse) – Centinaia di auto e camion hanno lasciato il sud del Libano, diretti verso nord dalla città di Sidone, nonostante il cessate il fuoco con Israele, entrato in vigore il 17 aprile ed esteso di tre settimane giovedì. Hezbollah ha condannato le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, accusandolo di minare la tregua. Il gruppo sostenuto dall’Iran ha affermato che i suoi attacchi contro Israele sono una “risposta legittima” alle violazioni israeliane. Il conflitto ha causato finora oltre 2.500 vittime in Libano. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, cittadini in fuga dalla città di Sidone

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