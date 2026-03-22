L’aeronautica israeliana ha bombardato il ponte di Qasmiyeh, a nord di Tiro, punto di passaggio strategico per la regione Il bombardamento è avvenuto tre ore dopo l’avviso delle Forze di difesa israeliane (Idf).Il ponte si trova vicino a un posto di blocco dell’esercito libanese e a una postazione della missione Onu (Unifil), la distruzione isola Tiro e i villaggi vicini dalla regione di Zahrani. L’attacco è avvenuto dopo che il ministro della Difesa israeliano aveva dichiarato che all’esercito era stato ordinato di distruggere altri ponti sul fiume Litani. ASKANEWS Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Libano, Israele bombarda ponte di Qasmiyeh tra Sidone e Tiro

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