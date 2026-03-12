Tè tempo e pensiero | al Basilico Caffè tre incontri di filosofia pratica per prendersi cura di sé

“Tè, tempo e pensiero” è un ciclo di tre incontri aperti al pubblico che unisce riflessione filosofica, dialogo e convivialità attorno a una tazza di tè. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: offrire strumenti concreti per prendersi cura della propria vita interiore in un’epoca segnata da ansia, paure e dalla fatica del vivere quotidiano. Il percorso si svolgerà al Basilico Caffè (via Albaro 36, Genova) sabato 14 marzo, sabato 28 marzo e domenica 12 aprile alle ore 17. Marco Aurelio, l’imperatore-filosofo che ha trasformato lo stoicismo in una guida concreta per affrontare le difficoltà della vita quotidiana; Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti, maestro di disciplina interiore e di esercizi spirituali pensati per orientare la vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

