Un gruppo di 100 autori e rappresentanti di associazioni ha pubblicato una lettera aperta in cui si evidenzia una diminuzione delle risorse destinate alla cultura cinematografica italiana, a fronte di un aumento degli investimenti nelle produzioni straniere. La comunicazione sottolinea la percezione di un rischio per la tutela e lo sviluppo del cinema nazionale.

Meno risorse alla creatività italiana, più soldi alle produzioni estere. Sembra incredibile ma è vero: mentre le risorse del Fondo per il Cinema e l’Audiovisivo subiscono un taglio di 90 milioni, sale da 40 a 100 milioni la quota del tax credit dedicata ai film stranieri girati in Italia. Rivendichiamo con forza che tale riforma dovrà avere al proprio centro la creatività italiana, espressione dell’impegno di migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore. Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti. Universal Movies NON è una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - “Non c’è Italia Senza Cinema” – Lettera aperta Coordinamento Autori Autrici

Articoli correlati

Orban: lettera aperta a ZelenskyBRUXELLES, 26 FEB – In una lettera aperta al presidente ucraino Volodymyr Zelensky pubblicata su X, il primo ministro ungherese Viktor Orban chiede...

Lettera aperta al ministro BerniniInviata da Salvatore di Maggio - Il docente contesta al Ministro le moderne teorie pedagogiche e le troppe attività extra-didattiche, indicate come...

Approfondimenti e contenuti su Italia Senza Cinema

Temi più discussi: Il dio dell'amore è un film italiano particolare e da vedere, perché oltre ad essere romantico è anche bello (ma davvero!); Nuovi orizzonti per il cinema italiano: i paesaggi di provincia; Il docufil Non c'è un Pianeta B vince il film festival di Lulea; In Italia i film che parlano davvero d’amore sono rari.

«Non c'è Italia senza cinema». Oltre 200 firme contro la scelta del Governo di favorire le produzioni straniereMoretti, Bellocchio, Sorrentino, Piovani, Trinca, Rohrwacher, Golino, Comencini tra i firmatari delle lettera. «Così si uccidono le nostre produzioni» ... corriere.it

Cinema italiano in allarme: tagli ai fondi, più soldi a produzioni estereAutori e autrici contro i tagli al cinema italiano: meno fondi alla creatività, più incentivi alle produzioni estere ... it.blastingnews.com

Ci sono serate in cui si ha voglia di guardare un film, ma senza perdersi in ricerche infinite tra cataloghi e titoli sconosciuti. Il cinema italiano, da questo punto di vista, ha molto da offrire: film capaci di far ridere, emozionare, riflettere, spesso nello spazio di poco - facebook.com facebook

Da Sorrentino a Moretti, 200 firme contro il governo: "Più soldi alle produzioni stranieri, tagli alle italiane" x.com