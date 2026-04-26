L' ex arbitro | Le ' bussate' alla Sala Var? Tutti sapevano che erano vietate

Da agi.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex arbitro ha dichiarato che le cosiddette “bussate” alla Sala Var erano conosciute come vietate all’interno dell’ambiente arbitrale. Secondo quanto riferito, tutti erano a conoscenza del fatto che il protocollo non consentiva questo tipo di comunicazione. La questione riguarda le modalità di comunicazione tra gli arbitri durante le partite e le eventuali violazioni delle norme stabilite.

AGI - “Le  ‘bussate’ in sala Var? Nell’ambiente se ne parlava e si sapeva che il  protocollo  non lo permetteva".  Daniele Minelli,  ex arbitro, si è ritirato nel luglio del 2025 deluso da un ambiente in cui sostiene di avere visto molte  ingiustizie, a cominciare dalla compilazione della  graduatoria degli arbitri  a cui lega anche il tema degli  interventi esterni al Var, al centro dell’ inchiesta della Procura di Milano  che ha portato il  designatore Gianluca Rocchi  all’ autosospensione. L'ex arbitro e le 'bussate' vietate al Var . "Nel caso di  Udinese-Parma  è chiaro che se quell’addetto Var", spiega Minelli all'AGI "ha preso una valutazione positiva va a incidere sul  voto  e, di conseguenza, sulla  graduatoria interna  che permette agli  arbitri  di rimanere o ‘andare a casa’ e quindi di avere o no il  gettone di presenza.🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - L'ex arbitro: "Le 'bussate' alla Sala Var? Tutti sapevano che erano vietate"

La decisione dell'arbitro Collu sul possibile rigore a favore della Lazio

Video La decisione dell'arbitro Collu sul possibile rigore a favore della Lazio

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