L' ex arbitro | Le ' bussate' alla Sala Var? Tutti sapevano che erano vietate
Un ex arbitro ha dichiarato che le cosiddette “bussate” alla Sala Var erano conosciute come vietate all’interno dell’ambiente arbitrale. Secondo quanto riferito, tutti erano a conoscenza del fatto che il protocollo non consentiva questo tipo di comunicazione. La questione riguarda le modalità di comunicazione tra gli arbitri durante le partite e le eventuali violazioni delle norme stabilite.
AGI - “Le ‘bussate’ in sala Var? Nell’ambiente se ne parlava e si sapeva che il protocollo non lo permetteva". Daniele Minelli, ex arbitro, si è ritirato nel luglio del 2025 deluso da un ambiente in cui sostiene di avere visto molte ingiustizie, a cominciare dalla compilazione della graduatoria degli arbitri a cui lega anche il tema degli interventi esterni al Var, al centro dell’ inchiesta della Procura di Milano che ha portato il designatore Gianluca Rocchi all’ autosospensione. L'ex arbitro e le 'bussate' vietate al Var . "Nel caso di Udinese-Parma è chiaro che se quell’addetto Var", spiega Minelli all'AGI "ha preso una valutazione positiva va a incidere sul voto e, di conseguenza, sulla graduatoria interna che permette agli arbitri di rimanere o ‘andare a casa’ e quindi di avere o no il gettone di presenza.🔗 Leggi su Agi.it
La decisione dell'arbitro Collu sul possibile rigore a favore della Lazio
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Il Messaggero. . Un avviso di garanzia, tre episodi sotto indagine ma soprattutto la possibile interferenza nella sala Var. Il caso Rocchi è una vicenda giudiziaria che apre interrogativi sulla credibilità del sistema arbitrale italiano. Di Gianluca Lengua #IlMessag - facebook.com facebook
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