Sozza | 2 errori corretti dal Var il finale è un caos

Nella domenica di marzo del 2026, durante la partita tra Lecce e Cremonese, l'arbitro Sozza ha commesso due errori che sono stati corretti dal VAR. La situazione ha portato a un finale caotico, con tensioni e discussioni tra le squadre e i tifosi. La partita si è conclusa in modo movimentato, lasciando spazio a molteplici commenti e analisi sulla gestione dell'arbitro.

Sulla piovosa domenica di marzo del 2026, il campo di calcio ha l’arbitro Sozza diventare protagonista di un dibattito acceso dopo aver gestito la sfida tra Lecce e Cremonese. Quattro episodi critici hanno segnato l’incontro, due dei quali sono stati oggetto di revisione tramite il monitor video, mentre un terzo ha generato polemiche sul recupero finale. La gara si è svolta sotto un cielo coperto con una probabilità di pioggia al 95 per cento e temperature di 14 gradi, creando un’atmosfera densa che ha accompagnato le decisioni controverse. Mentre i salentini hanno ottenuto la vittoria finale, il giudizio dell’operatore di gara rimane al centro delle discussioni sui limiti della soggettività arbitrale e sull’uso degli strumenti tecnologici a disposizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sozza: 2 errori corretti dal Var, il finale è un caos Articoli correlati Richiamato due volte dal Var, contestato nel finale: Sozza scontenta tuttiL’arbitro di Lecce-Cremonese non vede il tocco di mano di Bianchetti e nemmeno quello di Payero. Leggi anche: Arbitri e VAR, Rosetti svela: «Stiamo tutti quanti dimenticando perché è nato il VAR, ovvero per errori chiari e ovvi» Una selezione di notizie su Sozza 2 errori corretti dal Var il... Argomenti discussi: Lecce-Cremonese, moviola: arbitro e Var mandano Nicola ko, annullato il 2-2 all’85’ e negato rigore netto al 95'. Pagina 2 | Rocchi: Troppi errori al Var. I giocatori fanno brutta figura. Sozza in Inter-Milan? Tabù superatoGianluca Rocchi si è confrontato sul presente e sul futuro dell’arbitraggio in Serie A, affrontando temi caldi come il tempo effettivo delle gare, il confronto con la Champions League e l’uso del Var, ... tuttosport.com Ex arbitro Cesari: Errore di Sozza sul 2-1 del Milan, c'era un fallo su AsllaniPolemica arbitrale nella finale di Supercoppa. Il Milan l'ha vinta per 3 a 2, ribaltando il doppio vantaggio dell'Inter e ha potuto esultare per l'ottava volta in questa competizione nella propria ... calciomercato.com