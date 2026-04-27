L'ex arbitro ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che gesti provenienti dalle vetrate erano una consuetudine consolidata, conosciuta da tutti e vissuta con disagio. Ha aggiunto che questa situazione contribuiva a falsare un campionato e che il caos che coinvolge i vertici arbitrali italiani si sta ampliando, aggiungendo un nuovo capitolo inquietante alla vicenda.

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© Calcionews24.com - De Meo (ex arbitro) fa una confessione shock: «Gesti dalle vetrate una consuetudine, tutti sapevano e vivevano con malumore. Così si falsava un campionato»

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