Lewandowski Juventus i bianconeri non mollano | pressing asfissiante sul polacco ma non è l’unica opzione per l’attacco Il punto

La Juventus sta seguendo con attenzione la situazione di un attaccante in uscita dal Barcellona, valutando un possibile trasferimento nel calciomercato estivo. La dirigenza bianconera avrebbe puntato il giocatore, che attualmente non è l’unica opzione disponibile per rinforzare il reparto offensivo. Nei giorni scorsi, sono stati avviati contatti e valutazioni sulla fattibilità dell’operazione.

Lewandowski Juventus, la dirigenza monitora il fuoriclasse polacco in uscita dal Barcellona sognando un incredibile colpo di mercato estivo. Il mercato degli attaccanti è già in grandissimo fermento alla Continassa. Secondo le indiscrezioni della Gazzetta, la dirigenza bianconera valuta con estrema attenzione diverse opzioni affascinanti. Tra i nomi annotati spicca quello di Robert Lewandowski, ormai in uscita dal Barcellona. Gli emissari hanno monitorato la situazione del centravanti, sognando di inserire in rosa un profilo capace di dominare sul campo. È oggettivamente un’ operazione molto complessa, ma la possibilità di offrirgli un contratto stuzzica enormemente i vertici, pronti a sondare il terreno per regalare un terminale di assoluto spessore internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lewandowski Juventus, i bianconeri non mollano: pressing asfissiante sul polacco, ma non è l’unica opzione per l’attacco. Il punto Articoli correlati Lewandowski Juve, il polacco resta un obiettivo di Comolli. Ma c’è una nuova opzione per l’attaccante. Gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Lewandowski Juve, i bianconeri restano sulle tracce del polacco. Lewandowski Juventus, sondaggio reale dei bianconeri per il polacco! La ricostruzione e gli scenari in vista dell’estateGila Lazio, futuro lontano dalla Capitale per il difensore biancoceleste? Non solo la Serie A su di lui, i dettagli Lewandowski Juventus, sondaggio... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lewandowski Juventus Temi più discussi: Juve, blitz per Lewandowski. Missione in Polonia nella caccia al nuovo numero 9; Juve, caccia a Lewandowski: i bianconeri in missione a Varsavia; Blitz per Lewandowski e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; Lewandowski, la Juventus fa sul serio: blitz in Polonia per vederlo dal vivo!. Juventus, emissari bianconeri a seguire Lewandowski con la PoloniaLa Juventus è sulle tracce di Robert Lewandowski che a giugno andrà in scadenza di contratto con il Barcellona ... it.blastingnews.com Juventus, idea Lewandowski per l'attacco: possibile colpo alla ModricLa Juventus, infatti, avrebbe messo gli occhi sull'esperto attaccante di proprietà del Barcellona. Ieri sera un emissario del club bianconero sarebbe stato avvistato a Varsavia, dove Lewandowski ha ... fantacalcio.it Juventus want to sign Robert Lewandowski. (Source: Gazzetta dello Sport) - facebook.com facebook Juventus want to sign Robert Lewandowski. (Source: Gazzetta dello Sport) x.com