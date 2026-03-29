Lewandowski Juventus i bianconeri non mollano | pressing asfissiante sul polacco ma non è l’unica opzione per l’attacco Il punto

Da juventusnews24.com 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta seguendo con attenzione la situazione di un attaccante in uscita dal Barcellona, valutando un possibile trasferimento nel calciomercato estivo. La dirigenza bianconera avrebbe puntato il giocatore, che attualmente non è l’unica opzione disponibile per rinforzare il reparto offensivo. Nei giorni scorsi, sono stati avviati contatti e valutazioni sulla fattibilità dell’operazione.

Lewandowski Juventus, la dirigenza monitora il fuoriclasse polacco in uscita dal Barcellona sognando un incredibile colpo di mercato estivo. Il mercato degli attaccanti è già in  grandissimo fermento  alla Continassa. Secondo le indiscrezioni della  Gazzetta, la dirigenza bianconera valuta con estrema attenzione  diverse opzioni affascinanti. Tra i nomi annotati spicca quello di  Robert Lewandowski, ormai in uscita dal Barcellona. Gli emissari hanno monitorato la situazione del centravanti, sognando di inserire in rosa un profilo capace di dominare sul  campo. È oggettivamente un’ operazione molto complessa, ma la possibilità di offrirgli un  contratto  stuzzica enormemente i vertici, pronti a sondare il terreno per regalare un terminale di  assoluto spessore internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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