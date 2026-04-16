Lewandowski Juve l’agente del polacco è atteso in Italia! La pista è destinata a scaldarsi nelle prossime settimane | ultime

Da juventusnews24.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'agente di un noto attaccante polacco si trova in Italia per discutere delle possibilità di trasferimento, mentre il suo attuale contratto con il club spagnolo sembra essere in fase di negoziazione. La visita dell'agente è prevista nelle prossime settimane e si inserisce in un contesto di attesa riguardo a un possibile cambiamento di squadra. La situazione del giocatore continua a essere al centro di rumors e voci di mercato.

di Luca Fioretti Lewandowski Juve, l’agente del bomber polacco sbarca in Italia per valutare le offerte mentre il rinnovo col Barcellona appare in bilico. Il calciomercato potrebbe improvvisamente accendersi con una suggestione  totalmente mondiale  per l’attacco: Robert Lewandowski  rappresenta un obiettivo  fortemente desiderato  per completare il reparto. Secondo le indiscrezioni rivelate dall’esperto  Fabrizio Romano, l’agente del giocatore,  Pini Zahavi, è atteso a brevissimo nel nostro Paese per effettuare dei  fondamentali sondaggi  esplorativi con i massimi vertici della Serie A. La dirigenza bianconera  monitora con  grandissima attenzione  ogni singolo sviluppo, sognando un colpo  incredibilmente spettacolare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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