L'agente di un noto attaccante polacco si trova in Italia per discutere delle possibilità di trasferimento, mentre il suo attuale contratto con il club spagnolo sembra essere in fase di negoziazione. La visita dell'agente è prevista nelle prossime settimane e si inserisce in un contesto di attesa riguardo a un possibile cambiamento di squadra. La situazione del giocatore continua a essere al centro di rumors e voci di mercato.

di Luca Fioretti Lewandowski Juve, l’agente del bomber polacco sbarca in Italia per valutare le offerte mentre il rinnovo col Barcellona appare in bilico. Il calciomercato potrebbe improvvisamente accendersi con una suggestione totalmente mondiale per l’attacco: Robert Lewandowski rappresenta un obiettivo fortemente desiderato per completare il reparto. Secondo le indiscrezioni rivelate dall’esperto Fabrizio Romano, l’agente del giocatore, Pini Zahavi, è atteso a brevissimo nel nostro Paese per effettuare dei fondamentali sondaggi esplorativi con i massimi vertici della Serie A. La dirigenza bianconera monitora con grandissima attenzione ogni singolo sviluppo, sognando un colpo incredibilmente spettacolare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lewandowski Juve, l’agente del polacco è atteso in Italia! La pista è destinata a scaldarsi nelle prossime settimane: ultime

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