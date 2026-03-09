L’anno più affollato a Piacenza? Il 1976 con oltre 109mila abitanti I numeri dal 1939 a oggi

Il 1976 è l'anno in cui Piacenza ha raggiunto il massimo di abitanti, con 109.250 residenti registrati. Quella cifra rappresenta il punto più alto del numero di persone che vivevano nel capoluogo dal 1939 ad oggi. Attualmente, la città conta 104.081 residenti, quindi circa 5.100 in meno rispetto al massimo storico. I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2025.

Nel 2011 il calo maggiore di residenti rispetto all'anno precedente, il boom in positivo nel 1963: la serie storica della popolazione del capoluogo nell'annuario statistico del comune: classifica e andamento Uscendo dai confini della graduatoria, è possibile osservare la curva ascendente o discendente dell'andamento dei residenti della città sul lungo periodo: la variazione positiva più consistente risale al 1963, che evidenzia un più 3,3% rispetto all'anno precedente. A ribasso, invece, l'escursione maggiore appartiene a tempi recenti: si tratta del -2,92% segnato nel 2011.