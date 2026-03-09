SuperEnalotto premia Bari con oltre 653mila euro

Nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 7 marzo, il jackpot è aumentato fino a 132,1 milioni di euro. A Bari, un fortunato vincitore si è aggiudicato oltre 653mila euro con un semplice “6”. Il premio più grande non si è ancora materializzato, mentre la cifra in palio continua a salire in attesa del prossimo concorso.

Il “6” ha continuato a nascondersi anche nell’estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 39 di sabato 7 marzo, con il Jackpot che continua a crescere e arriva a 132,1 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 10 marzo. La fortuna però ha baciato una persona che ha centrato 1 punto 5 + 1 da 653.154,14 euro con una giocata vincente che è stata realizzata a Bari presso il punto di vendita Sisal Riv. Tab. Lazzaro Antonio situato in Via Ferrara, 3. Non solo, il sistema vincente Nessun Dorma - realizzato grazie alla Bacheca dei Sistemi Sisal composto da un Cruciverba Multistar 7x7 Integrale dal costo di 168 euro, ha totalizzato una vincita complessiva di 71. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

