SuperEnalotto premia Bari con oltre 653mila euro

Nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 7 marzo, il jackpot è aumentato fino a 132,1 milioni di euro. A Bari, un fortunato vincitore si è aggiudicato oltre 653mila euro con un semplice “6”. Il premio più grande non si è ancora materializzato, mentre la cifra in palio continua a salire in attesa del prossimo concorso.

Il “6” ha continuato a nascondersi anche nell’estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 39 di sabato 7 marzo, con il Jackpot che continua a crescere e arriva a 132,1 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 10 marzo. La fortuna però ha baciato una persona che ha centrato 1 punto 5 + 1 da 653.154,14 euro con una giocata vincente che è stata realizzata a Bari presso il punto di vendita Sisal Riv. Tab. Lazzaro Antonio situato in Via Ferrara, 3. Non solo, il sistema vincente Nessun Dorma - realizzato grazie alla Bacheca dei Sistemi Sisal composto da un Cruciverba Multistar 7x7 Integrale dal costo di 168 euro, ha totalizzato una vincita complessiva di 71. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - SuperEnalotto premia Bari con oltre 653mila euro Articoli correlati SuperEnalotto oggi 7 marzo 2026, centrato il 5+1: vinti oltre 653mila euroNell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 7 marzo 2026 è stato realizzato un 5+1 da 653. Leggi anche: Superenalotto, combinazione vincente oggi: un 5+1 vince 653mila euro Tutto quello che riguarda SuperEnalotto premia Temi più discussi: Superenalotto, premiata la Puglia: a Bari realizzato un 5+1 da oltre 653 mila euro; Superenalotto, combinazione vincente oggi: un 5+1 vince 653mila euro; Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 6 marzo: nessun 6 o 5+; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 7 marzo 2026. SuperEnalotto: maxi-vincita a Bari da 653.000 euro, il jackpot sale a 132 milioniIl Jackpot del celebre concorso a premi arriva a 132,1 milioni di euro in palio per l'estrazione di domani sera martedì 10 marzo 2026. agimeg.it SuperEnalotto, realizzata a Bari vincita da oltre 653 mila euroSi nasconde ancora il 6 nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 39 di sabato 7 marzo, con il Jackpot che arriva a 132,1 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 10 marzo 20 ... pressgiochi.it Il SuperEnalotto premia Salerno con un "5" da 69mila euro Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto del concorso n. 35 di venerdì 28 febbraio. Il Jackpot continua così a crescere e raggiunge quota 128,7 milioni di euro, in palio per la prossim - facebook.com facebook