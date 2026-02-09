Musical al teatro Zappalà | il ricavato devoluto all’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili

Questa sera al teatro Zappalà di Palermo si è tenuto un musical dedicato ai bambini in cura all’Unità operativa di Oncoematologia pediatrica all’Arnas Civico. L’evento ha raccolto fondi per sostenere i piccoli pazienti e le loro famiglie. La serata si è svolta tra musica, balli e tante emozioni, coinvolgendo il pubblico e portando un sorriso ai bambini malati.

La magia del musical per i bimbi seguiti nell'Unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell'Arnas Civico di Palermo. L'evento è stato organizzato dalla Compagnia Teatrale dell' Aurora in favore di Aslti, l'associazione siciliana contro le leucemie infantili e i tumori pediatrici.

