Ceglie Messapica recapitata a casa lettera di minacce a candidato sindaco Laveneziana | si ritira

A Ceglie Messapica, un ex assessore comunale ha ricevuto una lettera di minacce a domicilio. A causa di questo episodio, ha deciso di ritirare la propria candidatura alle prossime elezioni amministrative. La notifica è arrivata nella sua abitazione, portando a una decisione immediata di abbandonare la corsa elettorale. L'episodio ha suscitato attenzione nella comunità locale, senza ulteriori dettagli pubblicamente noti.

Lettera di minacce recapitata a casa dell'ex assessore comunale di Ceglie Messapica (in provincia di Brindisi), Antonello Laveneziana: per questo ha deciso di ritirare la candidatura a sindaco alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio dove era in corsa con la coalizione dei movimenti civici “Ceglie Futura” e “Insieme”. Messaggi di solidarietà sono arrivati anche dagli altri candidati Agata Scarafilo (centrosinistra) e dal sindaco uscente Angelo Palmisano (centrodestra, in via di definizione l'ufficialità dopo il confronto con il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, l'ex primo cittadino Luigi Caroli). Il...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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