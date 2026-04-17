Agrigento spirituale | itinerario tra fedi e storia nel cuore del centro storico

Nel centro storico di Agrigento si svolge un percorso tra le tradizioni religiose e la storia di luoghi simbolici. L’itinerario attraversa chiese, santuari e testimonianze che rivelano secoli di convivenza tra diverse fedi. I simboli e le pratiche religiose presenti nel quartiere illustrano un patrimonio di tradizioni radicate nel tempo. Questa visita permette di scoprire come fede e memoria si intreccino nel cuore della città.

Un viaggio dentro l’anima più profonda della città con simboli, tradizioni e luoghi che raccontano secoli di convivenza e dialogo. Sabato 18 aprile, a partire dalle 16 con ritrovo in piazza Municipio, prende vita “Agrigento spirituale”, un itinerario urbano che attraversa il centro storico alla.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Alla scoperta del cuore storico di Forlì: itinerario guidato tra piazze e vicoli Passeggiando nella Memoria, un nuovo itinerario tra latino, dialetto e storia nel cuore di ModenaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4)... Aggiornamenti e dibattiti Cammino dei Cappuccini in bici: al via l’itinerario tra natura e spiritualitàUn nuovo percorso cicloturistico di 404 chilometri attraversa le Marche, tra borghi, Appennino e luoghi simbolo francescani, pensato anche per chi sceglie un viaggio lento di Redazione Il Cammino dei ... msn.com Agrigento da fare a passo lento sulle orme di Pirandello e tra i giardini del MediterraneoAkragas per i greci, Girgenti per i normanni, la città dei preti e delle campane a morto per Luigi Pirandello, che nacque, visse e giace ad Agrigento. La letteratura è uno dei file rouge del ... ilsole24ore.com