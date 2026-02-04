Dall’erosione costiera alla valorizzazione del patrimonio | Fondi programma gli interventi 2026

Il Consiglio comunale di Fondi si è riunito venerdì scorso e subito ha annunciato gli interventi previsti per il 2026. Il presidente Giulio Mastrobattista ha invitato tutti i presenti a partecipare al Giubileo dei sindaci e degli amministratori, che si terrà sabato 7 febbraio. L’evento è organizzato dalla parrocchia di San Francesco e dal Convento dei Frati Minori, in occasione dell’ottavo centenario del transito di San Francesco d’Assisi.

Fondi, 4 febbraio 2026 – In apertura del Consiglio comunale di venerdì 30 febbraio, il presidente Giulio Mastrobattista ha invitato l'assemblea a prendere parte al Giubileo dei sindaci, degli amministratori e dei rappresentanti istituzionali organizzato dalla Parrocchia di San Francesco e dal Convento dei Frati Minori in occasione dell'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi e in programma sabato 7 febbraio. Variazione di bilancio. Dopo l' approvazione dei verbali della seduta precedente (maggioranza favorevole e 6 astensioni ossia Francesco Ciccone, Salvatore Venditti, Stefano Enea Guido Marcucci, Enesio Iudicone, Luigi Vocella e Luigi Parisella), i lavori sono entrati nel vivo con una corposa variazione di bilancio di inizio anno, portata all'attenzione dell'Assise per adeguare previsioni di entrata e spesa sull'annualità 2026, per dare operatività a progetti che necessitano di risorse e per recepire cospicui finanziamenti ottenuti mediante la partecipazione a bandi sovracomunali: 200mila euro per il Giubileo dell'accoglienza degli studenti universitari in partenariato con il Comune di Gaeta, 12mila euro a sostegno dell'editoria libraria per l'acquisto di libri per la biblioteca comunale, 200mila euro per contrastare l'erosione costiera, 400mila euro per riqualificare aree verde attrezzate ad uso pubblico, 300mila euro per l'adeguamento delle norme antincendio della palestra dell'istituto comprensivo Garibaldi, 126mila euro per l'efficientamento energetico dell'edificio scolastico che ospita l'Istituto comprensivo Aspri e 81mila euro per l'ammodernamento del Museo civico archeologico della Città di Fondi.

