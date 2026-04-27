L’eredità di 3 milioni diventa sanità pubblica | a Maglie robotica per la riabilitazione

A Maglie, grazie a un lascito privato di circa 3 milioni di euro, è stato aperto un nuovo centro pubblico dotato di tecnologie avanzate per la riabilitazione. Il presidio utilizza robotica, realtà virtuale e offre servizi anche a domicilio, ampliando le possibilità di cure specializzate per i pazienti. La struttura rappresenta un investimento significativo nel settore sanitario locale, con l’obiettivo di migliorare le terapie riabilitative.

MAGLIE – Robotica, realtà virtuale e riabilitazione anche a domicilio: entra in funzione a Maglie il nuovo presidio pubblico ad alta tecnologia della Asl Lecce, realizzato con un lascito privato da circa 3 milioni di euro.Questa mattina, nel Presidio territoriale di assistenza, sono state.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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