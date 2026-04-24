Riabilitazione 4.0 | all’Hermitage Maugeri Napoli palestre tecnologiche con robotica e realtà virtuale

All’Hermitage Maugeri Napoli sono state inaugurate nuove palestre tecnologiche dedicate alla riabilitazione. Le strutture sono equipaggiate con apparecchiature di robotica avanzata e sistemi di realtà virtuale immersiva. È possibile seguire programmi di teleriabilitazione direttamente a domicilio, grazie a specifiche piattaforme digitali. La struttura offre percorsi riabilitativi personalizzati, integrando tecnologie innovative per migliorare le procedure di recupero.

Robotica di ultima generazione, realtà virtuale immersiva e teleriabilitazione domiciliare. Sono le tre leve tecnologiche che l’ ICS Hermitage Maugeri Napoli introduce nei propri percorsi di riabilitazione neuromotoria, con l’obiettivo di aumentare l’intensità del trattamento, personalizzare i percorsi e garantire continuità di cura tra ricovero e rientro al domicilio. Le nuove soluzioni sono state al centro del convegno “Tecnologie innovative a supporto dei percorsi riabilitativi assistenziali integrati dall’ospedale al domicilio”, ospitato dall’istituto partenopeo. Al convegno hanno preso parte Luca Damiani, presidente esecutivo di ICS Maugeri Spa Sb, il dott.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Ospedale Cannizzaro, bambini e neuroriabilitazione: il ruolo della famiglia tra robotica e realtà virtualeLa robotica, con gli esoscheletri che supportano il cammino; la realtà virtuale, nella quale il gioco e la “gamification” rendono più stimolante la...

VIDEO/ Benevento, il dinosauro Ciro ‘rivive’ con la realtà virtualeTempo di lettura: 3 minuti Un cucciolo di dinosauro teropode lungo poco più di mezzo metro, vissuto oltre cento milioni di anni fa, torna oggi a...