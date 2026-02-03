A Porto Cervo un’area pubblica diventa simbolo di un’eredità culturale e architettonica internazionale

A Porto Cervo, la piazzetta più famosa del borgo sulla Costa Smeralda, cambierà volto. Verrà intitolata al principe Karim Aga Khan IV e diventerà un simbolo di cultura e architettura internazionale. La decisione è stata presa per valorizzare il patrimonio del luogo e sottolineare il legame con il grande investitore. Ora si aspetta l’ufficialità e i lavori di sistemazione.

La piazzetta di Porto Cervo, cuore pulsante del borgo turistico sulla Costa Smeralda, diventerà simbolo permanente di un'eredità culturale e architettonica internazionale con l'intitolazione al principe Karim Aga Khan IV. La decisione, presa dalla giunta comunale di Arzachena, è stata formalizzata il 3 febbraio 2026, in un momento in cui il ricordo del fondatore della Costa Smeralda torna al centro del dibattito pubblico. Il gesto, avvenuto a un anno dalla scomparsa del principe, rappresenta una risposta concreta a un vuoto che si era protratto troppo a lungo: nonostante il ruolo fondamentale svolto da Karim Aga Khan nell'immaginare e realizzare il progetto della Costa Smeralda, fino a oggi non erano state adottate forme di omaggio ufficiale e durature, al di là di dichiarazioni di rito in consiglio comunale.

